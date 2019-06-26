В России разрешили выращивать опийный мак

Совет Федерации одобрил закон, по которому разрешается выращивание в России растений, содержащих наркотические вещества для производства обезболивающих. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь в частности идет об опийном маке.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что подобные препараты изготавливают компании, находящихся в юрисдикции стран, которые ввели антироссийские санкции.

Кроме того, подчеркивается, что за выращиванием таких растений будут следить государственные унитарные предприятия.

| 2019-06-26T16:15:45+00:00 26 июня 2019, 20:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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