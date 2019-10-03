В России призвали ежедневно отмечать День трезвости

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что каждый день в России должен быть Днем трезвости.

В четверг отмечается Всемирный день Трезвости.

«Есть еще один день трезвости у православной церкви — Усекновение главы Иоанна Предтечи, а это светский день. Я бы считал, что в нашей стране день трезвости надо (проводить) 365 дней в году, чтобы у нас каждый день был днем трезвости. Ну, хотя бы эти два дня. У нас появился повод еще раз об этом напомнить», — сказал Онищенко РИА Новости.