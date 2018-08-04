В России повысили НДС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России повышается с 18 до 20 процентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год. Ожидается, что дополнительные доходы бюджета пойдут на финансирование образования, здравоохранения и строительство инфраструктуры.

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