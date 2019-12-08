В России подследственный вице-губернатор выпал из окна и погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, упал из окна квартиры и погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющимся данным, Чулков погиб в 6:00 в воскресенье, 8 декабря. Он упал с пятого этажа из окна квартиры матери, где проживал во время следствия.

Следственное управление СК по Тамбовской области подтвердило факт смерти. Отмечается, что организована проверка, рамках которой будут установлены обстоятельства гибели Чулкова.

Вице-губернатор был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве с государственной собственностью. Он был помещен под домашний арест по решению суда.