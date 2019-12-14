В России ответили на предложение Киева ввести миссию ООН в Донбасс

оссийские политики прокомментировали заявление Киева о возможном намерении ввести миссию ООН в Донбасс.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает, что урегулировать конфликт, основываясь на Минских соглашениях, невозможно.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также отреагировал на заявление Пристайко. В беседе с телеканалом «360» он назвал ввод миротворцев в Донбасс наихудшим исходом. По его мнению, миссия ООН могла бы помочь в урегулировании конфликта, если бы выполняла свои обязанности и информировала о происходящем другие страны.
«По 50-60 обстрелов было и раньше и сейчас есть, они же на это не реагируют…Таковы реалии жизни в Донбассе. Давайте подождем, посмотрим», — отметил Клинцевич (aif.ru)