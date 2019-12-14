В России ответили на предложение Киева ввести миссию ООН в Донбасс

оссийские политики прокомментировали заявление Киева о возможном намерении ввести миссию ООН в Донбасс.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает, что урегулировать конфликт, основываясь на Минских соглашениях, невозможно.

Сенатор Алексей Пушков считает, что развитие подобного сценария невозможно, поскольку на это потребуется согласие России в Совбезе ООН. По его мнению, Киеву лучше сосредоточиться на отведении вооруженных сил от линии соприкосновения в Донбассе, а «не фантазировать» на тему привлечения миротворцев.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также отреагировал на заявление Пристайко. В беседе с телеканалом «360» он назвал ввод миротворцев в Донбасс наихудшим исходом.  По его мнению, миссия ООН могла бы помочь в урегулировании конфликта, если бы выполняла свои обязанности и информировала о происходящем другие страны.

«По 50-60 обстрелов было и раньше и сейчас есть, они же на это не реагируют…Таковы реалии жизни в Донбассе. Давайте подождем, посмотрим», — отметил Клинцевич (aif.ru)

| 2019-12-15T00:34:33+00:00 15 декабря 2019, 00:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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