В России оценили вероятность нового контракта с Турцией по С-400

Высока вероятность, что Россия и Турция подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает «Интерфакс».

Шугаев отметил, что стороны планомерно работают над вопросом. По его словам, обе страны хотят продолжать сотрудничество в этой сфере. Он добавил, что Россия готова предложить Турции конкурентные цены по истребителям.

2 декабря член Совета безопасности и внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи сообщил, что Анкара, вероятнее всего, приобретет второй полк российских комплексов С-400. Дата их приобретения является техническим вопросом, отметил он. В ноябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что подписание нового контракта по С-400 ожидается в 2020 году.
| 2019-12-06T15:21:21+00:00 6 декабря 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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