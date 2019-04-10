В России опровергли доводы британских экспертов

Экспертизы, проводившиеся в рамках расследования уголовного дела о крушении самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского в апреле 2010 года, опровергают доводы британских экспертов о следах взрывчатых веществ на фрагментах лайнера. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Информация польской стороны, согласно которой при исследовании фрагментов польского самолета Ту-154М иностранными специалистами обнаружены следы веществ, используемых при производстве взрывчатых веществ и других субстанций, не что иное, как еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное, — сказала представитель СК. — Доводы британских экспертов полностью опровергаются выводами экспертов, проводивших многочисленные судебные экспертизы, как на территории РФ, так и на территории Республики Польша». Она отметила, что эти экспертизы проводились в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом России.