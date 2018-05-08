В России новый старый премьер

Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева главой российского правительства. Ранее за это проголосовала нижняя палата парламента. За назначение высказались 374 депутата (83,1 процента) при необходимых 226 голосах, против — 56 человек, сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Медведева поддержали фракции ЛДПР и «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» высказались против. Голосование было открытым, а вопрос о премьере стал единственным на заседании.

Госдуму посетил Владимир Путин, представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».

«Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», — подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.

После этого перед парламентариями выступил Медведев, рассказав об итогах и основных направлениях работы правительства. Он ответил также на вопросы представителей фракций.

«Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которых мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял», – заявил Медведев.

Он пообещал, что в случае его утверждения премьером сотрудничество нового кабмина с Госдумой будет «не менее успешным», чем прежнего.

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