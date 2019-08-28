В России назвали ответное условие для диалога с Грузией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна извиниться за высказывания об агрессии России. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев, передает парламентский телеканал «Дума ТВ».

Парламентарий отметил, что позиция Тбилиси по вопросу отношений с Москвой смягчилась, однако Зурабишвили необходимо принести извинения за свои предыдущие заявления в адрес России. Он пояснил, что этот шаг необходим для продолжения диалога с Россией, поскольку общество всегда ориентируется на высказывания главы государства, пишет lenta.ru.

Шхагошев призвал главу грузинского государства «воспользоваться практическим примером турецкого лидера [Реджепа Тайипа] Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант»».

Депутат подчеркнул, что только после этого шага Москва сможет продвигать российско-грузинский диалог. Россия готова к развитию отношений, «которые никогда и не портила», заключил он.

Ранее 28 августа Зурабишвили заявила, что Тбилиси будет восстанавливать отношения с Москвой только в случае изменения российской позиции. Президент Грузии подчеркнула, что Россия должна признать факт невозможности строить отношения на принуждении.