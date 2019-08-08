В России начато расследование в отношении Apple

Американская технологическая корпорация Apple оказалась в центре антимонопольного расследования в России. В четверг, 8 августа, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила о возбуждении дела в отношении Apple по заявлению российского разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского», сообщает Русская Служба DW.

Российская компания утверждает, что интернет-гигант из США неправомерно использует свою доминирующую позицию в приложениях для смартфонов. Речь идет о «необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала», указывается в заявлении ФАС.