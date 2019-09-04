В России началось обучение турецких военных навыкам управления ЗРК С-400

В России началось обучение турецких военных обращению с ЗРК С-400, сообщает министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается что, в учениях принимает участие личный состав ВВС Турции.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

«Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой», — говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.(Trend)

| 2019-09-04T15:13:51+00:00 4 сентября 2019, 14:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss