В России началось обучение турецких военных навыкам управления ЗРК С-400

В России началось обучение турецких военных обращению с ЗРК С-400, сообщает министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается что, в учениях принимает участие личный состав ВВС Турции.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

«Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой», — говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.(Trend)