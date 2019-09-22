В России могут начать бесплатно выдавать лекарства, назначенные врачом

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в ведомстве разрабатывают проект закона, предусматривающего предоставление пациентам жизненно необходимых лекарств бесплатно или со скидкой, пишет Российская газета.

Отмечается, что речь идет о медикаментах, которые назначит врач.

В настоящий момент бесплатно получают медикаменты лишь льготные категории граждан. Согласно новой системе, будет расширен список пациентов, имеющих право на бесплатное предоставление лекарств или их приобретение со скидкой.По словам Скворцовой, в первую очередь в список планируют включить пациентов с отдельными видами заболеваний. В качестве примера глава Минздрава привела «пилотный» эксперимент, проведенный в Омске. Там пациенты, перенесшие операции на сердце и сосудах, получали медикаменты, которые препятствуют образованию тромбов. А в Кирове гипертоников обеспечивали лекарствами для контроля за давлением.

Результатом проделанной работы в обоих городах стало снижение смертности от сосудистых заболеваний, а также сокращение количества вызовов скорой помощи.

Ведомство рассматривает и другие варианты. В частности, речь идет об обеспечении бесплатными лекарствами детей до 14 лет или до совершеннолетия.

Скворцова отметила, что единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может вступить в силу в 2022 году.

Ранее правительство РФ утвердило порядок обеспечения медикаментами пациентов, инфицированных ВИЧ, включая сочетание заболевания с вирусами гепатитов В и С, а также больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Все необходимые лекарства такие пациенты смогут получать бесплатно. Средства на это будут направлены из федерального бюджета (aif.ru)