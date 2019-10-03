В России хотят пополнить казну за счет Apple, Google и Facebook

Министерство финансов России планирует перевести в российскую казну часть налогов от доходов международных цифровых корпораций, которые те получают от российской аудитории. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает РБК, ссылаясь на проект разработанных в Минфине «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Сегодня такие корпорации как Google, Facebook и Apple платят налог на прибыль, которую генерирует клиентская база из разных стран, по месту регистрации штаб-квартиры. Так, европейские офисы перечисленных компаний зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет всего 12,5%. В год Ирландия получает в качестве места регистрации штаб-квартир глобальных корпораций более 100 миллиардов долларов США.

Минфин хочет изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. В то же время министерство пока не называет конкретных сроков законодательных инициатив. РБК пишет, что инициатива Минфина вызвана необходимостью поиска новых источников пополнения казны.