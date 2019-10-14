В России его не любят, на Западе не ждут – таков удел Пашиняна…

Наверное, любой политолог, внимательно следивший за процессами в Армении, согласится, что, как политик, армянский премьер-министр находится в «парализованном» состоянии.

Не веря в перспективы Евразийского Экономического Союза (разговоры о включении Ирана в этот союз кроме спекуляции из себя ничего не представляют!) он продолжает председательствовать в этой организации, строя различные «планы», обманывая себя и своих соотечественников.

Прекрасно понимая, что от экономического сотрудничества только с Россией, от различных геоэкономических проектов Москвы никакого реального толка не будет, он, все равно, не осмеливается сделать даже шагу в направлении Запада.

Сильно не «везет» ему и во внутренней политике: буквально в недавнем прошлом решил обновить состав своей команды, но после первой же попытки, т.е. после увольнения директора службы безопасности, понял, что порвать с революционными товарищами дело нелегкое – они могут заговорить, даже объединиться против него. А так, пару недель назад армянское пресса писала, что Н.Пашинян собирается избавиться еще от двух кадров – от министра иностранных дел З.Мнацаканяна и от министра обороны Д.Тонояна…

Подобные информации продолжают поступать и по сей день – сказывают, что министр иностранных вновь попал в немилость своего политического босса. Пашинян недоволен тем, что первый дипломат Армении не смог как следует, ответить министру иностранных дел России, отстоять «позиции» своей страны…

И тут, как назло, президент А.Саркисян начал окружать себя доверенными России кадрами. Даже российские политологи сразу увидели в Саркисяне самую оптимальную замену Пашиняну. Надо сказать, что подобные разговоры ведутся давно- кремлевские стратеги, перебирая кадры за кадрами активно ищут замену новому армянскому премьеру.

За короткое время на чьей кандидатуре они только не останавливались? После начала юридического преследования активно обсуждается кандидатура экс-президента Р.Кочаряна в качестве основного оппозиционера режиму Пашиняна.

Но параллельно рассматриваются и другие варианты: кто-то предлагает остановиться на кандидатуре опального директора службы безопасности, другие же предпочитают действующего президента А.Саркисяна…

Надо сказать, что и в самой Армении почти с первых месяцев революции существуют определенные ожидания в этом контексте. Не раз писалось и говорилось о том, что якобы Пашинян сделает президентом экс-президента Л.Тер-Петросяна. Мы не в состоянии сказать что-то определенное в связи с подобными предположениями, но в свое время со слов самого Тер-Петросяна мы поняли, что тот ссылаясь на свой возраст дал понять, что у него уже нет политических планов…

Что касается Р.Кочаряна, в Кремле понимают, что это не очень – то удачный и реальный вариант, т.к. многие видят в нем авторитарного и даже преступного политического кадра. Но нам кажется, что Кремль рано или поздно найдет устраивающего его кандидата на первый пост Армении – тут главным является то, что Москва не намерена мириться с «новыми реалиями в армянской политике».

Наверное, неслучайно, что армянский премьер на встречах с представителями России или в мероприятиях СНГ, ЕАЭС или ОДКБ постоянно попадает в смехотворные ситуации. Нечто подобное случилось на саммите ЕАЭС в Ереване. Когда Пашинян сказал, что они также 20 декабря собираются отмечать как «День КГБ», белорусский президент А.Лукашенко задал ему иронический вопрос: «День КГБ или ЦРУ?» …

Поэтому уже существуют серьезные сомнения по поводу того, удержится ли Пашинян у власти до окончания своего срока? Если даже ему удастся править Арменией до конца своего срока, все равно, его годы правления будут самыми «серыми», т.к. и на Западе Н.Пашиняна, как политика, не очень воспринимают. Дело в том, что Запад также устал от пророссийских армянских политических лидеров, от армянских президентов с сомнительными психическими характеристиками. И Западу нужны новые лидеры, с новым, прагматическим мышлением, которые поймут, что существующая геополитическая архитектура региона давно уже не устраивает политические круги США и Запада, т.к. все это мешает их планам в контексте Южного Кавказа.

Пашиняну не повезло и в том, что американский президент Д.Трамп не является проармянским президентом, ему достаточно поддержки еврейского лобби и диаспоры.

Поэтому армянскому революционному премьеру придется или дождаться прихода к власти в США сильно проармянского президента или же изменить свою политику кардинальным образом.

Но думается, что второй вариант более реален и даже предпочтителен, т.к. у США также имеются свои интересы – не будут же они опекать страну, которая еще в совсем уж недавнем прошлом называлась «южным форпостом» России…