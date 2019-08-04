В России блогера задержали из-за твита об ОМОНе

По версии ведомства, такой призыв был в сообщении Синицы, который он опубликовал в Twitter 31 июля под ником «Макс Стеклов». В посте Синица, в частности, написал: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы». Блогер также упомянул диск со снафф-видео, пишет dw.com.

«Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей», — заявляет Следственный комитет РФ. Дома у Владислава Синицы провели обыск, у него изъяли компьютер и мобильные телефоны. Мужчине предъявлены обвинения по делу об экстремизме.