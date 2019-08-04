В России блогера задержали из-за твита об ОМОНе

Жителя Подмосковья Владислава Синицу задержали из-за сообщения в Twitter о детях полицейских. Его обвиняют в призывам к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, сообщает в воскресенье, 4 августа, Следственный комитет РФ.

По версии ведомства, такой призыв был в сообщении Синицы, который он опубликовал в Twitter 31 июля под ником «Макс Стеклов». В посте Синица, в частности, написал: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы». Блогер также упомянул диск со снафф-видео, пишет dw.com.

«Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей», — заявляет Следственный комитет РФ. Дома у Владислава Синицы провели обыск, у него изъяли компьютер и мобильные телефоны. Мужчине предъявлены обвинения по делу об экстремизме.

| 2019-08-05T00:28:54+00:00 5 августа 2019, 01:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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