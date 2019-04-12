В России 3 процента населения владеют почти всеми богатствами страны

Доля самых обеспеченных россиян, владеющих практически всеми финансовыми активами и наличными сбережениями в России, составляет лишь 3 процента населения. К такому выводу пришли аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, проведя целый ряд исследований неравенства в РФ, пишет газета «Коммерсант».

Экономисты констатируют, что за пять лет доля всех финансовых активов в стране, приходящихся на богатейших граждан России, увеличилась на 5 процентных пункта: если в 2013 года она составляла 84,3%, то к 2018 году выросла до 89,3%. Аналогичный показатель по наличным сбережениям увеличился за то же время на 11 процентных пунктов — с 78% до 89%. По состоянию на май 2018 года самые богатые россияне владели 92 процентами всех срочных вкладов в стране (в 2013 году — 92,2).

При том, что сбережения в наличных деньгах и ценных бумагах 3 процентов самых богатых граждан росли, их реальные доходы, а также задолженность и депозиты уменьшились.