В роддомах кесарево сечение поставлено на поток

7 мая в родильном отделении Центральной больницы Шемахинского района

после родов путем кесарева сечения состояние 34-летней Амиры Биньятовой резко ухудшилось. Ее перевели в реанимационное отделение, где, несмотря на все предпринятые врачами меры, она скончалась.

По факту причин смерти молодой женщины ведется расследование.

Комментируя случившееся «Зеркалу» гинеколог одной их столичных частных клиник Рена Мамедова отметила, что в случае смерти роженицы или новорожденного после операции кесарево сечение (КС) ответственность ложится на хирургов. Предпочтение подобного рода операциям при родовспоможении наблюдается во всех регионах Азербайджана, даже в самых отдаленных селах. Обращающиеся в больницу молодые матери выбирают роды с КС.

«Но врачи ведут с пациентками разъяснительную работу, рассказывают о вреде этой операции, ее возможных негативных последствиях, о пользе естественных родов для младенца. Есть женщины, которые прислушиваются к этим советам, соглашаются на естественные роды, но есть и те, кто игнорируют эти рекомендации», — подчеркивает Мамедова.

Сегодня в Азербайджане масштаб применения КС превосходит мировой показатель. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время во всем мире роды путем КС составляют 15%, а в Азербайджане – 27%.

Обеспокоенные этой тенденцией, депутаты Милли меджлиса еще несколько лет назад внесли изменения в закон «О защите здоровья населения», согласно которым разрешение на проведение кесарево сечения дается на основании решения консилиума профильной лечебницы. Кроме того, были внесены поправки в Кодекс административных правонарушений, предусматривающие ужесточение штрафных санкций за проведение операции кесарево сечения без решения соответствующего органа исполнительной власти. Штрафы составляют 5 тысяч манатов для должностных лиц, 10 тысяч манатов для юридических лиц.

В свою очередь Министерство здравоохранения приняло план «Дополнительные меры, направленные на сокращение детской смертности» с целью усиления контроля над проведением операций кесарево сечения по медицинским показаниям.

Однако эти меры не возымели действия. Число операций посредством КС продолжало расти. Так, в 2014 году из каждых 100 материнских родов 18,1 были проведены посредством операции кесарево сечение, в 2015 году этот показатель составил 27,9, а в 2016 году — 29,5.

Статистика такова:

2012 год — из 173 376 родов в Азербайджане 30 794 были проведены посредством операции кесарево сечение;

2013 год — из 171 508 родов 28 954;

2014 год — из 168 889 родов 30 561;

2015 год — из 164 614 родов 45 942;

2016 год — из 158 051 родов 46 555 были проведены посредством операции кесарево сечение.

«Сегодня отечественная медицина, как и образование, и прочие сферы экономики в стране полностью ориентирована на бизнес, — отмечает гинеколог столичной многопрофильной клиники «Зирвя» Севиль Бабаева, которая в беседе с «Зеркало» открыто рассказала о положении вещей в роддомах. — Это связано с низкими зарплатами врачей, которые вынуждены совмещать работу в государственной больнице с частной, а также с коррупцией при трудоустройстве, причем по всей цепочке этой системы – от местной поликлиники до министерства. Злоупотребления повсеместны. Например, в получении лицензии для открытия аптеки или стоматологического кабинета, при приобретении дорогостоящего оборудования на бюджетные средства, которое затем в госинтересах используется минимально, зато вовсю эксплуатируется в частной практике. Или получение неофициальных платежей за предоставление медицинских услуг. Поэтому врачи роддомов идут на внеплановые операции, в число которых входит и кесарево сечение. Обычные роды стоят где-то 500-700 манатов, а путем кесарево сечение – 1200-1300 манатов. Видите разницу? Таким образом, более дорогая операция выгоднее и акушеру, и главврачу учреждения. Заинтересованность врачей в проведении таких операций очевидна – быстро, без нервотрепки, а главное – прибыльно!».

Как указывается в медицинских справочниках, кесарево сечение – это способ родоразрешения путем оперативного вмешательства. Операция проходит в несколько этапов: делается разрез в нижней части живота, затем вскрывается матка и извлекается плод. КС приобретает всё большую популярность, это связано с тем, что отсутствует болевой фактор, роды более быстрые, нет растяжения мышц, не возникает проблем с половой жизнью. Однако проблемы, связанные с операцией КС, остаются по-прежнему актуальными. Среди них опасность занесения инфекции в брюшную полость, развитие спаечного процесса, кровотечение, осложнения после анестезии, необходимость в назначении антибиотиков и анальгетиков в послеоперационном периоде, более длительная госпитализация, проблемы с лактацией.

Директор НИИ педиатрии Минздрава, профессор Насиб Гулиев заявил, что многим детям, родившимся путем КС диагноз перинатальная энцефалопатия (ПЭП) ставится автоматически. При КС рождается ребенок с синдромом влажных легких. Это означает, что его легкие еще не готовы самостоятельно дышать. Ребенок попадает в кювет, на аппарат, что нередко приводит к пневмонии, длительному лечению антибиотиками.

Ребенок, рожденный способом КС, не успевает так быстро адаптироваться к атмосферному давлению, возможны проблемы с сосудами из-за резкого перепада давления. Он рождается не в свой запрограммированный срок. Ребенок может находиться под действием наркоза, а значит могут быть проблемы с дыханием (если при операции кесарево сечение использовался общий наркоз). Дети, рожденные в результате операции кесарево сечение, в большинстве случаев будут получать искусственное питание, т.к. у мамы нередки проблемы с лактацией и ей нельзя кормить ребенка из-за назначения ей антибиотиков.

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