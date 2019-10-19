В Риме проходит многотысячная демонстрация правой оппозиции

Несколько десятков тысяч человек заполнили римскую площадь Сан-Джованни-ин-Латерано на демонстрации сторонников правых партий с требованием отставки нынешнего правительства и проведения внеочередных выборов, передаёт РИА Новости.
Манифестация организована партией «Лига» во главе с ее лидером, вице-премьером страны Маттео Сальвини и проходит под лозунгом «Итальянская гордость». К акции протеста примкнули союзники «Лиги» по правоцентристской коалиции партии «Вперёд, Италия» и «Братья Италии».
Участники манифестации, проходящей у фасада базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, прибыли на неё со всех уголков Италии: среди множества итальянских триколоров развеваются флаги отдельных регионов и поддержавших ее партий.
На сцене с двумя многометровыми экранами проходят выступления президентов итальянских областей, которые представляют правоцентристскую коалицию. Акция завершится появлением первым за долгое время перед публикой ее лидеров Сильвио Берлускони, Джорджи Мелони и Маттео Сальвини.
Требования участников демонстрации включают отставку правительства, которое образовали Демократическая партия и «Движение 5 звезд», отмену новых налогов и ужесточение миграционной политики.
| 2019-10-19T19:48:02+00:00 19 октября 2019, 21:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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