В Риме проходит многотысячная демонстрация правой оппозиции

Несколько десятков тысяч человек заполнили римскую площадь Сан-Джованни-ин-Латерано на демонстрации сторонников правых партий с требованием отставки нынешнего правительства и проведения внеочередных выборов, передаёт РИА Новости.
Манифестация организована партией «Лига» во главе с ее лидером, вице-премьером страны Маттео Сальвини и проходит под лозунгом «Итальянская гордость». К акции протеста примкнули союзники «Лиги» по правоцентристской коалиции партии «Вперёд, Италия» и «Братья Италии».
Участники манифестации, проходящей у фасада базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, прибыли на неё со всех уголков Италии: среди множества итальянских триколоров развеваются флаги отдельных регионов и поддержавших ее партий.
На сцене с двумя многометровыми экранами проходят выступления президентов итальянских областей, которые представляют правоцентристскую коалицию. Акция завершится появлением первым за долгое время перед публикой ее лидеров Сильвио Берлускони, Джорджи Мелони и Маттео Сальвини.
Требования участников демонстрации включают отставку правительства, которое образовали Демократическая партия и «Движение 5 звезд», отмену новых налогов и ужесточение миграционной политики.