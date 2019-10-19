В Риме проходит многотысячная демонстрация правой оппозиции

Несколько десятков тысяч человек заполнили римскую площадь Сан-Джованни-ин-Латерано на демонстрации сторонников правых партий с требованием отставки нынешнего правительства и проведения внеочередных выборов, передаёт РИА Новости.

Манифестация организована партией «Лига» во главе с ее лидером, вице-премьером страны Маттео Сальвини и проходит под лозунгом «Итальянская гордость». К акции протеста примкнули союзники «Лиги» по правоцентристской коалиции партии «Вперёд, Италия» и «Братья Италии».