В РФ лишили гражданства азербайджанского блоггера

 

Оппозиционногоблогера азербайджанского происхождения Эльвина Исаева лишили российского гражданства, сообщает «Кавказский узел».

Как отметили в полиции, паспорт Исаева был признан недействительным. Его признали виновным в нарушении режима пребывания в России и оштрафовали на пять тысяч рублей. На данный момент он находится в Центре временного содержания мигрантов в Ленинградской области в ожидании депортации в Азербайджан.

Отмечается, что Исаев в своем блоге критиковал власти Азербайджана. По мнению его жены, именно власти Азербайджана «организовали действия против блогера». Она также призвала президента России Владимира Путина обратить внимание на ситуацию и не допустить депортации своего мужа.

По данным «Фонтанки», Эльвин Исаев получил российский паспорт в 2001 году в Северной Осетии. В 2014 году он сменил документ из-за того, что тот потрепался. От паспорта Азербайджана Исаев отказался 18 лет назад

| 2019-09-01T10:10:09+00:00 1 сентября 2019, 12:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss