В результате землетрясения в Иране пострадали 128 человек

По меньшей мере 128 человек пострадали в результате землетрясения, которое ощущалось в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Хушанга Базванда, пишет ТАСС.

Согласно его данным, большинству пострадавших госпитализация не понадобилась.

Ранее агентство «Синьхуа» информировало о 20 пострадавших.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщало землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло в воскресенье на западе Ирана. Согласно его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 76 км к западу от города Керманшах и в 211 км к северо-востоку от Багдада. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Ранее в воскресенье на юге Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. Информация о пострадавших и разрушениях после этих толчков не поступала.

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