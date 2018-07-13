В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человек

Взрыв произошел недалеко от аэропорта Каира, пострадали 12 человек, сообщил официальный представитель египетской армии Тамер эль-Рефаи.

Он опроверг данные о том, что взрыв произошел на территории аэропорта, отметив, что из-за чрезмерно высокой температуры воздуха произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании.

Министерство гражданской авиации Египта проинформировало, что инцидент не повлиял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию, пишет interfax.ru.

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