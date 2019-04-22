В результате восьми взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек

Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, еще 500 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News 1st

Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших.

Полиция подтвердила, что в результате атак, произошедших в воскресенье, погибли 290 человек и около 500 получили ранения.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.