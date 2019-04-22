В результате восьми взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек

Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, еще 500 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News 1st .
Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших.
Полиция подтвердила, что в результате атак, произошедших в воскресенье, погибли 290 человек и около 500 получили ранения.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.
| 2019-04-22T07:55:41+00:00 22 апреля 2019, 10:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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