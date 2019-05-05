В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

Восемнадцать палестинцев погибли за последние два дня в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Ранее палестинский «Красный полумесяц» сообщил, что с пятницы, когда начался нынешний раунд боевых действий, число погибших жителей анклава достигло 13 человек.
«Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа», — сообщил пресс-секретарь.(РИА Новости)
| 2019-05-05T21:22:56+00:00 5 мая 2019, 23:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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