В результате теракта на севере Сирии, погибло по меньшей мере 12 человек

В городе Чобанбей на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией, совершен теракт.

Как передает Anadolu, заминированный автомобиль взлетел на воздух у местной больницы.

По предварительным данным, жертвами нападения стали 12 мирных жителей, множество получили ранения, сообщают источники в Управлении гражданской обороны («Белые береты»).

Ожидается, что число жертв может возрасти. В результате инцидента зданию больницы нанесен ущерб.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Отметим, что город Чобанбей находится в зоне проведения операции ВС Турции «Щит Евфрата».

| 2019-09-15T22:15:17+00:00 15 сентября 2019, 23:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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