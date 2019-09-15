В результате теракта на севере Сирии, погибло по меньшей мере 12 человек

В городе Чобанбей на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией, совершен теракт.

Как передает Anadolu, заминированный автомобиль взлетел на воздух у местной больницы.

По предварительным данным, жертвами нападения стали 12 мирных жителей, множество получили ранения, сообщают источники в Управлении гражданской обороны («Белые береты»).

Ожидается, что число жертв может возрасти. В результате инцидента зданию больницы нанесен ущерб.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Отметим, что город Чобанбей находится в зоне проведения операции ВС Турции «Щит Евфрата».