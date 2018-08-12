В результате стрельбы в Манчестере ранены десять человек

В результате стрельбы в британском Манчестере ранены десять человек. Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 12 августа, в районе Мосс-Сайд к югу от центра города, сообщила местная полиция в Twitter.

Сообщение о выстрелах на улице Клермонт-роуд полиция получила около 2.30 часов (4.30 часов мск), к месту происшествия было стянуто большое число сотрудников правоохранительных органов.

Все раненые были госпитализированы с незначительными, либо серьезными травмами, сообщила далее полиция.

«В настоящий момент несколько человек находятся в больнице с различными травмами, однако, к счастью, большинство из них не представляют угрозы для жизни, — сказала начальник местной полиции Дебби Дули. — Полицейские пытаются установить, как именно развивались события и кто виновен в этом опасном правонарушении».

В субботу в районе Мосс-Сайд проходил карибский карнавал, который завершился за несколько часов до инцидента, но ночью на улицах было по-прежнему многолюдно. В ближайшие дни район будут патрулировать дополнительные наряды полиции.

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