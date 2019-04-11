В результате переворота смещен президент Судана

Два высокопоставленных суданских чиновника сообщили, что военные вынудили давнего президента Омара аль-Башира уйти в отставку, однако обстоятельства его явного смещения остаются неясными, сообщает Голос Америки.
Чиновники сообщили, что военные ведут переговоры о формировании переходного правительства.
Чиновники, занимающие высокие посты в правительстве и вооруженных силах, поделились информацией с Associated Press на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены общаться с журналистами.
Они заявили об этом перед ожидаемым объявлением военных и на фоне сообщений о перевороте с целью смещения президента, правящего страной 30 лет.
Этим событиям предшествовали массовые уличные протесты против его правления.
Текущее местонахождение аль-Башира неизвестно.
Очевидцы в столице Судана говорят, что военные появились в ключевых точках города для охраны некоторых объектов.