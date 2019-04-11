В результате переворота смещен президент Судана

Два высокопоставленных суданских чиновника сообщили, что военные вынудили давнего президента Омара аль-Башира уйти в отставку, однако обстоятельства его явного смещения остаются неясными, сообщает Голос Америки.

Чиновники сообщили, что военные ведут переговоры о формировании переходного правительства.

Чиновники, занимающие высокие посты в правительстве и вооруженных силах, поделились информацией с Associated Press на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены общаться с журналистами.

Они заявили об этом перед ожидаемым объявлением военных и на фоне сообщений о перевороте с целью смещения президента, правящего страной 30 лет.

Этим событиям предшествовали массовые уличные протесты против его правления.

Текущее местонахождение аль-Башира неизвестно.

Очевидцы в столице Судана говорят, что военные появились в ключевых точках города для охраны некоторых объектов.

| 2019-04-11T14:00:43+00:00 11 апреля 2019, 14:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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