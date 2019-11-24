В результате наводнения во Франции погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще один пропал из-за ливней, которые привели к наводнениям на юге Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что жертвами стихии стали два человека, ранее пропавшие без вести. Их тела были найдены в коммуне Таннерон. Тела еще двоих погибших обнаружили в департаменте Вар

В настоящее время экстренные службы ведут поиски 77-летнего мужчины, который пропал в коммуне Сент-Антонен-дю-Вар.

Напомним, за двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока Франции выпала трехмесячная норма осадков. Спасением населения занимаются больше 1600 сотрудников пожарной службы, а также работники системы гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что из затопленных домов с помощью вертолетов было эвакуировано несколько десятков человек. Кроме того, наводение парализовало движение поездов на Лазурном берегу и автомобильное движение на множестве дорог и магистралей( aif.ru)