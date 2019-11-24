В результате наводнения во Франции погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще один пропал из-за ливней, которые привели к наводнениям на юге Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что жертвами стихии стали два человека, ранее пропавшие без вести. Их тела были найдены в коммуне Таннерон. Тела еще двоих погибших обнаружили в департаменте Вар

В настоящее время экстренные службы ведут поиски 77-летнего мужчины, который пропал в коммуне Сент-Антонен-дю-Вар.

Напомним, за двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока Франции выпала трехмесячная норма осадков. Спасением населения занимаются больше 1600 сотрудников пожарной службы, а также работники системы гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что из затопленных домов с помощью вертолетов было эвакуировано несколько десятков человек. Кроме того, наводение парализовало движение поездов на Лазурном берегу и автомобильное движение на множестве дорог и магистралей( aif.ru)

| 2019-11-25T02:33:35+00:00 25 ноября 2019, 03:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss