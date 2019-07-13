В результате наводнения в Непале погибли 32 человека

По меньшей мере 32 человека погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на непальское Министерство внутренних дел.

Непогода в стране началась вечером 11 июля. Стихия затронула 21 район страны. В результате наводнений 12 человек получили различные травмы, еще 17 пропали без вести. В настоящее время спасатели ищут пропавших. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало, пишет segodnya.ua.

По данным полиции, к обеду субботы из охваченных стихией районов были эвакуированы почти 850 человек. Около 28 тысяч сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать всю необходимую помощь. Ожидается, что дожди продолжатся до воскресенья.