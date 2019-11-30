В результате нападения с ножом в Гааге пострадали трое подростков

Трое подростков пострадали в результате нападения с ножом в центре Гааги. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, в результате инцидента в магазине Hudson’s Bay, расположенном на главной торговой улице Гааги, ранения получили мальчик 13 лет и две 15-летние девочки. Травмы оказались не серьезными, и все жертвы уже выписаны из больницы.

Нападавший скрылся с места преступления. Все силы городской полиции брошены на скорейший поиск преступника. Его мотивы остаются неизвестными, полиция не исключает никаких вариантов.(ТАСС)

| 2019-11-30T17:13:25+00:00 30 ноября 2019, 19:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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