В результате ливней в Волгограде введен режим ЧС

В Волгограде в понедельник, 16 июля, из-за ливневых дождей введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с «сохраняющимся штормовым предупреждением», говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Накануне в городе выпала двухмесячная норма осадков.

Дожди размыли склон у построенного к ЧМ-2018 стадиона и повредили ведущую к арене дорогу, сообщил в воскресенье местный интернет-портал «Блокнот» со ссылкой на очевидцев. В результате осадков были затоплены несколько крупных торговых центров. Во время грозы и ливней в городе было остановлено движение некоторых маршрутов трамваев и троллейбусов. Чемпионат мира по футболу закончился вовремя.

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