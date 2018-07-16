В результате ливней в Волгограде введен режим ЧС

В Волгограде в понедельник, 16 июля, из-за ливневых дождей введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с «сохраняющимся штормовым предупреждением», говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Накануне в городе выпала двухмесячная норма осадков.

Дожди размыли склон у построенного к ЧМ-2018 стадиона и повредили ведущую к арене дорогу, сообщил в воскресенье местный интернет-портал «Блокнот» со ссылкой на очевидцев. В результате осадков были затоплены несколько крупных торговых центров. Во время грозы и ливней в городе было остановлено движение некоторых маршрутов трамваев и троллейбусов. Чемпионат мира по футболу закончился вовремя.

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| 2018-07-16T17:00:02+00:00 16 июля 2018, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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