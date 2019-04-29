В результате ДТП погиб чешский футболист Йосеф Шурал

Автобус с футболистами турецкого клуба «Аланияспор» попал в ДТП, погиб чешский полузащитник команды Йосеф Шурал. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

Как сообщает газета «Сабах», игроки возвращались из Кайсери в Аланью после матча чемпионата Турции с командой «Кайсериспор», который закончился со счетом 1:1. Авария произошла в пяти километрах от центра Аланьи. По предварительным данным, автобус со спортсменами перевернулся.

28-летний Шурал перешел в турецкий клуб из пражской «Спарты» в январе 2019 года, за это время он провел 11 матчей в составе команды, в которых забил один мяч. В составе национальной сборной Чехии он провел 20 встреч и отличился один раз.