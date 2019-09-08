В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек

Основные беспорядки произошли в районе Монгкок в материковой части города. Группы радикально настроенных протестующих рядом с полицейским участком попытались блокировать дороги, устраивать поджоги и слепить стражей порядка лазерными указками. Сотрудники правоохранительных органов применили для разгона резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.

В воскресенье во второй половине дня планируются очередные митинги в деловом центре города. Часть манифестантов намерена проследовать к зданию генерального консульства США, чтобы передать американской стороне петицию с призывом оказать давление на власти Китая в вопросе обеспечения демократических прав и свобод в Гонконге.(ТАСС)