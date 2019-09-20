В результате атаки на конвой НАТО в Афганистане погиб ребенок

В результате атаки на конвой НАТО в провинции Логар на востоке Афганистана погиб ребенок, еще один мирный житель получил ранения, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщил журналистам губернатор провинции Логар Мухаммед Анвар Исхакзей, взрыв прогремел в городе Пули Алам. Террористы использовали для атаки начиненный взрывчаткой автомобиль, отметил губернатор.

По его словам, военнослужащие НАТО в результате атаки не пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан», которое сообщило о гибели восьми американских военнослужащих.