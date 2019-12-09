В ресторанах Саудовской Аравии мужчины и женщины смогут пользоваться одним входом

В Правительстве Саудовской Аравии заявили, что прекращают гендерную сегрегацию в ресторанах. Об этом сообщает «Би-би-си».

Ранее каждый ресторан был обязан иметь один вход для семей и женщин, а другой — для мужчин, пришедших без женского сопровождения.

Отмечается, что серия широких социальных реформ в Саудовской Аравии сопровождалась усилением подавления инакомыслия.

Ранее в 2018 году был снят многолетний запрет на водителей-женщин, а в 2019 году королевским указом саудовским женщинам было разрешено выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна. (gazeta.ru)

| 2019-12-09T23:47:26+00:00 9 декабря 2019, 23:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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