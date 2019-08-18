В регионе Азербайджана пьяный муж поджёг дом, погиб 2-летний ребёнок

В селе Сарытепе Шамкирского района Азербайджана пьяный муж на почве семейного конфликта поджёг дом, в котором проживала его тёща.

Во время поджога в доме находилась его 24-летняя супруга Масимова Матанат Ильгар гызы, 2-летний сын Мамедов Ниджат Эльмар оглу и 54-летняя тёща Салтанат Аллахверди гызы.

Двухлетний ребёнок от полученных ожогов скончался. Тёща и супруга в тяжёлом состоянии были доставлены в Шамкирскую районную центральную больницу. После оказания первичной медицинской помощи, было решено перевезти пострадавших в Баку.

Женщины были доставлены на машине скорой помощи, оснащённой специальным оборудованием для тяжелораненых, в Городскую клиническую больницу №5. Сообщается, что у тёщи обгорели 50%поверхности тела, у супруги — 70%.

В клиническую больницу были приглашены специалисты для оказания пострадавшим соответствующей помощи. Министерство здравоохранения взяло лечение женщин под контроль.(report)