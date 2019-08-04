В регионе Азербайджана произошла смертельная авария

В Бейляганском районе Азербайджана произошла смертельная дорожная авария.
Инцидент был зарегистрирован на участке дороги Гаджигабул-Горадиз, проходящем по территории Бейляганского района.
Во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись грузовая машина марки «Газель» с государственным номерным знаком «50-DH-315» и легковой автомобиль марки «ВАЗ-2109» с государственным номерным знаком «10-GL-502». В результате аварии скончался водитель легковой машины, пишет Report.
По факту ведется расследование.

| 2019-08-05T01:09:15+00:00 5 августа 2019, 03:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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