В регионе Азербайджана произошла смертельная авария

В Бейляганском районе Азербайджана произошла смертельная дорожная авария.

Инцидент был зарегистрирован на участке дороги Гаджигабул-Горадиз, проходящем по территории Бейляганского района.

Во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись грузовая машина марки «Газель» с государственным номерным знаком «50-DH-315» и легковой автомобиль марки «ВАЗ-2109» с государственным номерным знаком «10-GL-502». В результате аварии скончался водитель легковой машины, пишет Report.

По факту ведется расследование.