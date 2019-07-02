В регионах проводятся ярмарки по трудоустройству

С начала текущего года Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовала ярмарки в 10 районах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

На ярмарках, начавшихся в мае, было предложено 3371 вакантное место в государственных и частных учреждениях. Также была проведена регистрация кандидатов на курсы профессиональной подготовки.

Ярмарки планируется проводить и далее в текущем году в 56 городах и районах Азербайджана.

| 2019-07-02T14:45:49+00:00 2 июля 2019, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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