В рамках учений Efes-2018 прошел «День открытых дверей»

В Турции рамках международных военных учений Efes-2018 прошел «день открытых дверей», в котором принял участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Генштаба ВС Турции генерал-армии Хулуси Акар.

За ходом учений на полигоне Doğanbey в турецкой провинции Измир также наблюдали начальники генштабов Грузии, Казахстана, Судана, Боснии и Герцеговины, Кувейта, Нигерии, Узбекистана, Катара, Румынии, главнокомандующий войсками Антитеррористической коалиции исламских стран Рахиль Шариф, 65 представителей 38 стран.

В учениях задействовано 7500 человек, в том числе 945 военнослужащих из дружественных и союзнических стран: США, Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Великобритании, Боснии и Герцеговины, Алжира, Грузии, Италии, Иордании, Казахстана, Косово, Кувейта, Венгрии, Македонии, Малайзии, Монголии, Узбекистана, Пакистана, Румынии, Словакии, Саудовской Аравии и Иордании.

В соответствии с «легендой» учений, был отработан сценарий освобождения острова, принадлежащего государству Арнланд и оккупированного некой страной Торрике. В соответствии с решением СБ ООН, группировка дружественных и союзнических стран высадилась на остров и освободила его от захватчиков.

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