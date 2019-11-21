В рамках операции «Источник мира» нейтрализовано до 1200 террористов

В рамках операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии нейтрализовано до 1200 террористов, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Агентство Анадолу.

«В рамках операции на северо-востоке Сирии обеспечен контроль над территорией площадью 4300 квадратных километров, на которой расположено 600 населенных пунктов. На трассе М-4 установлены блокпосты», — сказал Акар.

Министр отметил, что в результате операций Pençe на севере Ирака нейтрализовано 158 террористов РКК.

Турция не применяет и не будет применять химическое оружие и иные боеприпасы, запрещенные международным правом и договорами, подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства отметил далее, что отечественные зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности HISAR ВС Турции с 2020 года заступят на боевое дежурство.

Министр также предупредил, что Анкара пресечет любые попытки ущемления своих интересов в Восточном Средиземноморье и Эгейском море.

«Турция решительно осуждает действия группы греков-киприотов, устроивших провокацию с сожжением флага Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Действия радикалов не изменят ситуацию на острове. Флаг ТРСК никогда не падет», — сказал Акар.

| 2019-11-21T12:54:54+00:00 21 ноября 2019, 14:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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