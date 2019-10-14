В рамках InnoWeek будет вручена Инновационная премия Азербайджана

Сегодня в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная старту InnoWeek – Недели инноваций, которая пройдет уже во второй раз, с 18 по 24 октября.

В рамках проекта, реализуемого Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Центром Гейдара Алиева, пройдут конференции на различные темы, форумы и выставки, отражающие последние новшества в сфере высоких технологий и инноваций.

Мероприятия проводятся совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Агентством по инновациям, Программой развития ООН и Microsoft.

Как сообщает #, все мероприятия в рамках InnoWeek пройдут в Центре Гейдара Алиева.

Так, 18 октября состоится общереспубликанский финал проекта «I2B – От идеи к бизнесу», в ходе которого будут определены лучшие среди победителей стартап-туров, проведенных в Баку и регионах в 2019 году.

Жюри оценит проекты финалистов конкурса по таким критериям, как уникальность идеи, рыночный потенциал, срок прибыли от инвестиций, время, требуемое для разработки предварительной услуги, способность команды реализовать идею. Организаторы и партнеры окажут первой тройке призеров финансовую поддержку для превращения их идей в бизнес.

19 октября в рамках проекта Robopark Министерства транспорта, связи и высоких технологий будет организована выставка Roboday.

В ходе выставки пройдут тренинги по работе с роботами, будут функционировать стенды, оснащенные зоной применения и развлечения в области робототехники. В целях внесения вклада в воспитание инженеров-новаторов по технологиям будущего и формирования интереса к этой сфере с малых лет будет представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – наука, технология, инженерия, искусство, математика).

Также состоятся шоу роботов, которое пользуется большой популярностью, как среди взрослых, так и посетителей младшего возраста.

Одним из значимых мероприятий в рамках InnoWeek – Недели инноваций является второй Бакинский форум по электронной коммерции BEF-2019, который состоится 21-22 октября.

В форуме примут участие представители международных организаций, государственных структур, общественных организаций, микро-, малого и среднего бизнеса, инвесторы, эксперты и стартаперы. Форум соберет лидеров в области электронной коммерции, известных специалистов, экспертов э-коммерции и платформ онлайн-оплаты, которые обсудят последние тенденции и положительный опыт в этом направлении.

22 октября при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) пройдет «круглый стол» на тему «Политический взгляд на инновационную экосистему».

В мероприятии примут участие представители инновационной экосистемы – руководители правительственных и неправительственных структур, агентств, инкубационных и акселерационных центров и других соответствующих организаций.

Очередным значимым мероприятием, проводимым в рамках Недели инноваций, станет Eurasia Innovation Day. Эта диалоговая площадка, которая будет организована 23 октября совместно с Huawei, соберет политиков, представителей частного сектора и ученых.

Также 23 октября состоится церемония награждения Innovation Awards Gala, на которой будут объявлены победители по номинациям «Стартап года», «Инфлюенсер года», «Инновационное мероприятие года», «Инновационный проект года» и «Представитель инновационной экосистемы года».

Победителям будет вручена инновационная премия Азербайджана.

Данная премия учреждена с целью поддержки местных игроков экосистемы, а в целом направлена на вхождение страны в число ведущих государств в глобальной инновационной экосистеме под девизом «Инновационный Азербайджан».

Итоги Недели инноваций будут подведены 24 октября.

Среди прочих мероприятий в этот день состоится Kaspersky Security Day с участием представителей государственных структур, частного сектора, неправительственных организаций, вузов и исследовательских институтов.