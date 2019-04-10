В районе Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за кори

Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию в одном из районов Бруклина в связи с 300 зафиксированными случаями заболевания корью, заявил мэр города Билл де Блазио, передает РИА Новости

«Мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в Уильямсберге (район Бруклина) в связи с тем, что поступили данные о 300 случаях кори в нашем городе, большинство из которых сосредоточено в Бруклине», — написал городской глава в своем официальном аккаунте в Twitter.

При этом он призвал родителей непривитых детей в этом районе сделать вакцинацию, отметив, что «вакцины (от кори) безопасны и эффективны». «Если вы отказываетесь от вакцины, вас будут штрафовать. Мы должны защищать наших детей и наши семьи», — отметил мэр.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

| 2019-04-10T13:16:24+00:00 10 апреля 2019, 14:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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