В Раде устроили перепалку из-за вопроса об инаугурации Зеленского

В ходе согласительного совета Верховной рады депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй вступили в перепалку со спикером Андреем Парубием. Видеозапись опубликовало Информационное управление Верховной рады.
Конфликт произошел после того, как Парубий анонсировал повестку дня на 14 мая, которая включала рассмотрение законов по топливно-энергетическому комплексу.
В свою очередь, Савченко потребовала в первую очередь рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 19 или 20 мая.(РИА Новости)
| 2019-05-13T21:45:14+00:00 14 мая 2019, 00:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss