В Раде устроили перепалку из-за вопроса об инаугурации Зеленского

В ходе согласительного совета Верховной рады депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй вступили в перепалку со спикером Андреем Парубием. Видеозапись опубликовало Информационное управление Верховной рады.
Конфликт произошел после того, как Парубий анонсировал повестку дня на 14 мая, которая включала рассмотрение законов по топливно-энергетическому комплексу.
В свою очередь, Савченко потребовала в первую очередь рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 19 или 20 мая.(РИА Новости)