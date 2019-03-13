В Раде отреагировали на планы Саакашвили вернуться на Украину

Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко отреагировала на заявление бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он собирается вернуться на территорию Украины . Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее словам, для Саакашвили и его сторонников граница страны является условностью, а ее защитники — статистами.

«Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию», — заявила Геращенко.