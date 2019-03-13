В Раде отреагировали на планы Саакашвили вернуться на Украину

Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко отреагировала на заявление бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он собирается вернуться на территорию Украины . Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее словам, для Саакашвили и его сторонников граница страны является условностью, а ее защитники — статистами.

«Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию», — заявила Геращенко.

| 2019-03-13T15:03:17+00:00 13 марта 2019, 18:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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