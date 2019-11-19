В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

Для прекращения внутриукраинского конфликта властям страны необходимо отойти от политики и начать действовать в рамках закона, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.
При этом, по мнению Кузьмина, Киеву следует сделать выводы из ошибок предыдущей власти.
«Самое главное она (нынешняя власть — Прим. ред.) должна проанализировать ситуацию, которая была 2014 году на Украине. Я призываю закончить с политическими оценками. Хватит оценивать людей по принципу «ваши — наши». Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины», — подчеркнул парламентарий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.(РИА Новости)
| 2019-11-19T09:13:10+00:00 19 ноября 2019, 11:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss