В Раде назвали проверку депутатов на детекторе лжи фарсом

Партия солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» считает фарсом проверки на детекторе лжи депутатов Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» на предмет получения взятки в 30 тысяч долларов и призывает их прекратить.

Ранее депутаты от пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, Александр Дубинский и Александр Качура, которых офис президента заподозрил в получении взятки, прошли проверку на детекторе лжи. По словам проводивших экспертизу полиграфологов, она не подтвердила получение взятки.

«Партия «Голос» призывает прекратить фарс и обратиться в правоохранительные органы, чтобы провести настоящее расследование и привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в четверг.