В Раде начали сбор подписей за лишение неприкосновенности президента

Депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что представители политсилы инициировали сбор подписей за принятие законопроекта о лишении неприкосновенности президента и судей.

Ранее сообщалось, что закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос Украины».

«Мы начали сбор подписей за снятие президентский неприкосновенности и неприкосновенности судей. Данная инициатива должна набрать 150 подписей депутатов. Это позволит нам всем уровнять государственных чиновников перед законом», – приводит слова Кивы сайт «Оппозиционной платформы — За жизнь» в пятницу.