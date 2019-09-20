В Раде начали сбор подписей за лишение неприкосновенности президента

Депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что представители политсилы инициировали сбор подписей за принятие законопроекта о лишении неприкосновенности президента и судей.
Ранее сообщалось, что закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос Украины».
«Мы начали сбор подписей за снятие президентский неприкосновенности и неприкосновенности судей. Данная инициатива должна набрать 150 подписей депутатов. Это позволит нам всем уровнять государственных чиновников перед законом», – приводит слова Кивы сайт «Оппозиционной платформы — За жизнь» в пятницу.
Он отметил, что будет информировать о том, кто из депутатов поддержит данную инициативу, а кто ограничился лишь снятием депутатской неприкосновенности.
| 2019-09-20T22:36:39+00:00 21 сентября 2019, 02:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss