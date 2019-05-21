В работе Skype произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера Skype наблюдаются во вторник в ряде стран, в том числе в России. Как передает ТАСС, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

«Проблемы в работе Skype наблюдаются с 14:14 по времени Восточного побережья США (21:14 мск)», — говорится в сообщении.

О сбоях в работе мессенджера сообщают пользователи в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, США, Франции, Японии. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

| 2019-05-21T22:45:01+00:00 21 мая 2019, 22:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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