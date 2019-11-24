В работе бакинского метро возникли перебои

Из-за неполадок на контактных рельсах в движении поездов в бакинском метро возникли перебои. В целях осуществления технических мер по устранению неполадок на контактных рельсах на перегоне «Нефтчиляр-Гара Гараев», движение поездов Бакметрополитена по «красной» и «зеленой» веткам организовано по направлениям «Нариман Нариманов- Ичеришехер», «Нариман Нариманов — Дернегюль» и обратно.

Об этом АПА сообщили в ЗАО «Бакметрополитен».

Отмечено, что в настоящее время принимаются неотложные меры по восстановлению движения поездов в направлении «Улдуз-Ази Асланов» (APA.az)