В работе бакинского метро возникли перебои

Из-за неполадок на контактных рельсах в движении поездов в бакинском метро возникли перебои. В целях осуществления технических мер по устранению неполадок на контактных рельсах на перегоне «Нефтчиляр-Гара Гараев», движение поездов Бакметрополитена по «красной» и «зеленой» веткам организовано по направлениям «Нариман Нариманов- Ичеришехер», «Нариман Нариманов — Дернегюль» и обратно.

Об этом АПА сообщили в ЗАО «Бакметрополитен».

Отмечено, что в настоящее время принимаются неотложные меры по восстановлению движения поездов в направлении «Улдуз-Ази Асланов» (APA.az)

| 2019-11-24T10:12:08+00:00 24 ноября 2019, 10:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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