В пяти городах России обыскивают сторонников Алексея Навального

В штабах российского оппозиционера Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски, заявил руководитель его федерального штаба Леонид Волков. Кроме того, силовики проводят обыски дома у координаторов уфимского штаба Лилии Чанышевой, самарского штаба Егора Алашеева, пермского штаба Сергея Ухова, а также сотрудника штаба в Перми Юрия Боброва, сообщил Волков в Twitter во вторник, 10 сентября.

Штаб Навального в Перми также указал, что под дверями у волонтера Александры Семеновой стоят сотрудники СОБР. По словам Волкова, следственные действия проводятся «по абсурдному делу «об отмывании в ФБК».

3 августа Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального уголовного дела о предполагаемой легализации денежной суммы в размере около 1 миллиарда рублей. (Русская Служба DW)