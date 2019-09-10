В пяти городах России обыскивают сторонников Алексея Навального

В штабах российского оппозиционера Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски, заявил руководитель его федерального штаба Леонид Волков. Кроме того, силовики проводят обыски дома у координаторов уфимского штаба Лилии Чанышевой, самарского штаба Егора Алашеева, пермского штаба Сергея Ухова, а также сотрудника штаба в Перми Юрия Боброва, сообщил Волков в Twitter во вторник, 10 сентября.

Штаб Навального в Перми также указал, что под дверями у волонтера Александры Семеновой стоят сотрудники СОБР. По словам Волкова, следственные действия проводятся «по абсурдному делу «об отмывании в ФБК».

3 августа Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального уголовного дела о предполагаемой легализации денежной суммы в размере около 1 миллиарда рублей. (Русская Служба DW)

| 2019-09-10T13:30:10+00:00 10 сентября 2019, 14:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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