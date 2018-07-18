В провинции Дераа подняли сирийский флаг над освобожденным от боевиков городом

Сирийский флаг поднят над освобожденным от боевиков городом Босра-эш-Шам в провинции Дераа на юго-западе страны, теперь туда активно начали возвращаться беженцы, сообщил журналистам губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус.

По его словам, из-за войны провинцию покинули около 13 тыс. семей. Сейчас почти все они вернулись в свои дома.

«Сегодня мы подняли флаг Сирийской Арабской Республики в городе, где писалась история Сирии. Древнейший город, в котором жили и мусульмане, и христиане, и римляне — все они участвовали в строительстве этого города. Мы, благодаря усилиям наших друзей и усилиям нашей армии, смогли освободить этот город, и теперь здесь начинается новая жизнь», — сказал губернатор.

Возвращающимся беженцам власти готовы оказать любую помощь, заверил губернатор. Для размещения тех, чьи дома сильно повреждены или разрушены, подготовлены 130 школ. «Несколько дней назад в этом городе мы распределили 40 тонн муки», — сказал Мухаммед Халид Ханнус.

Босра-эш-Шам был стратегически важным пунктом и одним из крупнейших оплотов террористов на юге Сирии. Он расположен между административными центрами провинций Дераа и Сувейда в 20 км от границы с Иорданией.

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